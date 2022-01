Sono già diverse le assenze certe per la Sampdoria in vista dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Juve, in programma martedì prossimo all'Allianz Stadium. I blucerchiati dovranno sicuramente fare a meno di Emil Audero, ex della gara, che ha riportato una lesione al muscolo obliquo nella partita contro il Napoli e dovrà stare fuori almeno un mese. Lungo stop anche per Maya Yoshida, in fase di recupero da uno stiramento. Sempre ai box anche Bartosz Bereszynski e Valerio Verre, oltre a Mikkel Damsgaard che sta portando avanti il suo percorso riabilitativo in Danimarca.