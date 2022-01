Cambio in panchina per la Sampdoria, a due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Come riportato da Calciomercato.com, la sconfitta dei blucerchiati contro il Torino è costata cara a Roberto D'Aversa, che è stato esonerato dopo che la sua posizione era già stata messa in discussione a dicembre, prima dell'arresto del presidente Ferrero e del conseguente cambio al vertice societario. A prendere il suo posto dovrebbe essere Marco Giampaolo, che nelle scorse settimane era stato vicino anche allo Spezia: una proposta che non convinceva il tecnico, che ora ha deciso di ritornare sulla sua vecchia panchina per guidare la Sampdoria verso la risalita, probabilmente già a partire dalla gara di martedì sera all'Allianz Stadium.