Manca sempre meno alla prima della Juventus targata Andrea Pirlo. La data da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 20 settembre, quando alle 20.45 i bianconeri affronteranno la Sampdoria. Nel frattempo, la squadra di è ritrovata alla Continassa per la seduta mattutina. Ecco il report completo: “Domenica si avvicina e la Juve continua la preparazione della sfida contro la Sampdoria che, tra quattro giorni, affronterà all'Allianz Stadium nella prima giornata di campionato.



La squadra è scesa si è ritrovata al JTC questa mattina e, in vista della gara con i blucerchiati, dopo il lavoro di forza in palestra, ha affrontato una serie di esercitazioni tattiche attacco contro difesa.



Domani i bianconeri saranno nuovamente in campo, ritrovandosi al JTC nuovamente al mattino per l'unico allenamento della giornata”.