Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve, il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato anche dell'assenza di Mousset, indisponibile a causa di una distorsione, per poi concentrarsi su Ribery, rimasto fuori a lungo nelle scorse settimane. Ecco le sue dichiarazioni: "Noi lavoriamo quotidianamente anche su altri modi di stare in campo. Verdi con me ha fatto la seconda punta a Torino, Perotti ha intelligenza tattica importante e può agire in diversi ruoli. Stesso discorso per Ribery. A volte hanno giocato tutti e tre insieme, se sono al top ci possono dare soddisfazione come accaduto con il Bologna. Stanno crescendo tutti, Ribery si allena continuativamente da due settimane e ha smaltito ogni fastidio legato all'episodio che tutti conoscete".