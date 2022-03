di Marco Amato

Niente maglia da titolare per Fabio Miretti. Nonostante l'indisponibilità di Manuel Locatelli, colpito dal Covid, e i tanti infortuni che hanno man mano "disgregato" la mediana della Juve, il giovane centrocampista classe 2003 dovrebbe partire dalla panchina anche nella gara di domani contro la Salernitana, come raccolto dalla nostra redazione. Ulteriori aggiornamenti sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri arriveranno comunque a breve: alle 14.30, infatti, il tecnico parlerà in conferenza stampa per presentare il match in programma all'Allianz Stadium.