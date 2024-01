Domani sera Juve e Salernitana saranno pronte a sfidarsi in quello che sarà l’ottavo di finale della Coppa Italia, con i bianconeri che hanno l’imperativo di centrare l’obiettivo. Quella di domani però sarà soltanto la prima delle due sfide tra la Vecchia Signora e i campani nel giro di 3 giorni e questo potrebbe portare a delle valutazioni differenti nel scelte dei due allenatori. In attesa di conoscere quelle che saranno le scelte ufficiali di Allegri e Inzaghi, ecco di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione di Filippo Inzaghi.SALERNITANA (4-3-2-1) - Costil; Mazzocchi, Pirola, Gyomber, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen; Kastanos, Cabral; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi.