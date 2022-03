Diramata la lista dei convocati di Davide Nicola per la sfida di domani tra Juve e Salernitana. Diverse le assenze con cui deve fare i conti il tecnico granata, che per la trasferta all'Allianz Stadium non potrà contare su Jaroszynski, Veseli, Kechrida, Schiavone, Delli Carri e Mousset.

Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione:



PORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe.

DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri.

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea.

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi, Vergani.