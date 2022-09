Mentre laha potuto godere di un giorno di riposo dopo la trasferta a Parigi, questa mattina laè tornata ad allenarsi al Centro sportivo "Mary Rosy" in vista della sfida di domenica all'Allianz Stadium. Gli uomini di Davide- come da report ufficiale del club granata - hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni tattiche. L'allenamento è terminato con partite a tema. Bohinen, Lovato e Radovanovic hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 10.00.