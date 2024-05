Juventus-Salernitana, sciolti gli ultimi dubbi: sorpresa in attacco

Szczesny

Gatti

Bremer

Rugani

Cambiaso

Mckennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Kean

Vlahovic

Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi che aveva in vista di Juventus-Salernitana, soprattutto quelli riguardanti l'attacco. Accanto a Dusan Vlahovic ci sarà infatti Moise Kean secondo quanto riferisce Goal. Solo panchina quindi per Arek Milik. Una chance importante per l'italiano di mettersi in mostra e trovare il primo gol in stagione.Per il resto, Allegri sceglie di non fare turnover in vista della finale di Coppa Italia. Spazio infatti ai titolarissimi a centrocampo, dove ci saranno sia Mckennie che Rabiot insieme a Locatelli. In difesa accanto a Bremer e Gatti scenderà in campo Rugani. Alex Sandro e Danilo sono out per infortunio. Di seguito la probabile formazione della Juve.Juventus (3-5-2)