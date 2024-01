Siamo alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Juve e Salernitana, in quello che sarà il primo confronto tra le due squadre nel giro di 3 giorni. Bianconeri e campani si affronteranno infatti, sia domani in una gara valida per l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia, ma anche domenica alle 18, nella partita in programma allo stadio Arechi di Salerno. Ma andando con ordine, il match di domani sarà trasmesso in diretta in TV su Canale 5, o in LIVE-Streaming su Mediaset Infinity, con il fischio di inizio fissato alle ore 21:00.