di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

L'eliminazione dalla Champions? Da cancellare subito. È stato perentorio Massimiliano Allegri alla vigilia di Juve-Salernitana, altra partita fondamentale per i bianconeri per restare in scia alle prime posizioni della classifica di Serie A, prima delle due settimane che li separano dallo scontro diretto con l'Inter. Come di consueto, in conferenza stampa il tecnico ha fatto qualche accenno anche alle possibili scelte di formazione per il match di domani all'Allianz Stadium. Previsto un cambio in porta, con Perin pronto a rilevare Szczesny, mentre i dubbi maggiori sono quelli che riguardano l'attacco. A tal proposito, Allegri ha parlato anche di Dybala...

Scopri tutte le ultime da Torino nel video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo.