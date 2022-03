Dal sito della Lega Serie A:



"La Juventus è imbattuta da 32 partite di Serie A TIM contro squadre che iniziano la giornata di campionato nelle ultime tre posizioni in classifica (28V, 4N); l'ultima sconfitta risale infatti all'8 maggio 2016: 1-2 contro l'Hellas Verona (ultimo in classifica), in cui per i gialloblù andarono in rete Viviani e Luca Toni, nell'ultima partita della sua carriera".