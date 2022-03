Dal sito ufficiale della Juve:



Una nuova sessione mattutina si è svolta al Training Center, a due giorni dal match contro la Salernitana. L'appuntamento per la trentesima giornata di campionato è fissato per domenica 20 marzo alle 15.00, all'Allianz Stadium. Allenamento sul campo, dunque, per tutto il gruppo questa mattina con attenzione rivolta alle esercitazioni tecniche e al possesso palla schierato. Domani, vigilia di campionato, la squadra si ritroverà al mattino per una nuova giornata di lavoro. A seguire, alle 14.30, Mister Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa (LIVE su Juventus TV).