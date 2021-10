"GOL E VITTORIE - Solo contro l'Inter (85), la Juventus ha vinto più partite di Serie A che contro la Roma (83), mentre solo contro la Lazio (275) i bianconeri hanno segnato più gol nella competizione che contro i giallorossi (269). In aggiunta, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i giallorossi nella massima serie (83).DOPPIETTE E RIGORI - Nelle ultime tre sfide tra le due squadre ci sono state complessivamente tre doppiette: sono state firmate da Diego Perotti, Jordan Veretout e Cristiano Ronaldo, e ciascuna con un gol su rigore. A proposito di penalty, tre delle ultime sei reti della Roma contro la Juventus in campionato sono state messe a segno su calcio di rigore.MISSIONE DIECI - La Juventus ha vinto nove delle 10 partite di Serie A giocate all’Allianz Stadium contro la Roma (completa la sconfitta per 1-3 dell’agosto 2020) - quella giallorossa potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Vecchia Signora vince 10 gare di campionato in questo stadio, inaugurato nel 2011.LOCA - Manuel Locatelli ha preso parte a tre reti nelle ultime due gare di Serie A (gol e assist contro la Sampdoria, gol contro il Torino); l’ultimo centrocampista della Juventus che è andato a segno in tre partite di fila in campionato è stato Paul Pogba, nel 2015.LEO, OBIETTIVO 250 - La prossima sarà la 250ª vittoria in Serie A per Leonardo Bonucci, tra i giocatori attualmente nella competizione solo Giorgio Chiellini (255) e Samir Handanovic (253) hanno già tagliato questo traguardo."