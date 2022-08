Subito in campo, subito in uno scontro diretto che potrà dire già tanto delle ambizioni stagionali della squadra bianconera. L'esordio di Arekcon la maglia della(e da titolare!) potrebbe avvenire prima di quanto si pensasse, e nello specifico già domani nel big match contro laall'Allianz Stadium. Lo ha fatto intendere lo stesso Massimilianodurante la conferenza stampa della vigilia, scherzando - ma forse non troppo - sul fatto di aver avuto un'idea "improvvisa" parlando nello spogliatoio dell'ultimo acquisto. Acquisto di cui il tecnico livornese si è detto molto contento, esaltando l'ex Napoli per i suoi, che a suo dire lo rendono in grado di "potenziare il reparto avanzato della Juve".- Per vedere in campo Milik dal primo minuto, in ogni caso, era necessario ancora una livello burocratico, arrivato giusto pochi minuti fa. A questo punto, Allegri potrebbe decidere anche di affiancarlo a Dusan, optando probabilmente per una soluzione tattica diversa da quella messa in campo contro la Sampdoria. In alternativa, il classe 1994 potrebbe sostituirlo, il bomber serbo, che poi è lo scopo per cui è stato acquistato: uno scenario, questo, che comunque non dovrebbe verificarsi domani, ma molto probabile per il prosieguo della stagione, quando i tanti impegni ravvicinati renderanno necessario un po' di riposo anche al giovane Dusan.