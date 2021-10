Come racconta il Corriere dello Sport, la Roma sta preparando l'alternativa a Tammy Abraham: è Eldor. "Un uzbeko allo Stadium - scrive il quotidiano -. Non è una prima volta assoluta, perché Eldor Shomurodov ha già calpestato le zolle della Juventus con la maglia del Genoa. Ma è una specie di test di ammissione alla Roma: mai Shomurodov ha giocato titolare come centravanti in campionato, sempre oscurato dal talento straripante di Abraham. Se dovesse capitare proprio nella partita più attesa - anche qui, dipende dalle condizioni fisiche di Abraham - non sarebbe un’occasione qualsiasi".