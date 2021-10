Si preannuncia particolarmente "caldo", sul fronte del tifo, il big match tra, in programma domenica 17 ottobre alle 20.45 all'. Il settore ospiti è già sold-out. Nonostante il prezzo dei biglietti (57 euro, più commissione) e le proteste di alcuni sostenitori, lo spicchio riservato ai giallorossi sarà tutto esaurito: sono infatti stati assegnati tutti i 762 tagliandi messi in vendita dal club bianconero, anche in seguito all'ampliamento della capienza dell'impianto dal 50 al 75%. 30.000 i ticket complessivamente a disposizione, con la Juventus che spera nel sold-out totale.