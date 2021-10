Il giornalista Marioè intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo 92.7, parlando dellache domenica sera affronterà laall'Allianz Stadium nell'ottava giornata di campionato. "In casi come questi gli allenatori si affidano ai giocatori con cui hanno lavorato di più nella pausa", le sue parole. "Credo quindi chemetterà in campoal posto di(di rientro dal ritiro dell'Uruguay, ndr.).moltiplica la propria abilità ogni partita, è il vero collante del triangolo: tutti lo vorrebbero".