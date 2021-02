Vincere contro l’Inter per partite con il giusto piede in un tour de force di partite serratissimo. Il primo, importante obiettivo è stato raggiunto dalla Juventus, che sabato affronterà al Roma in campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a Trigoria è previsto il faccia a faccia tra Dzeko e Fonseca. Prove di disgelo, dopo che il bosniaco è tornato ad allenarsi in gruppo mettendo nel mirino la convocazione contro i bianconeri. Il rapporto tra l’attaccante e il tecnico era ormai ridotto ai minimi termini dopo la figuraccia in Coppa Italia contro lo Spezia, ma dopo aver chiuso il mercato senza risolvere la questione, i due si incontreranno per riportare il sereno.