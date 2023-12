Siamo giunti alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium tra ladi Max Allegri e ladi Josè Mourinho, in una gara che come sempre avrà un sapore particolare. I bianconeri cercano i tre punti per restare incollati all'Inter, mentre i giallorossi, dal canto loro proveranno a dare un forte messaggio alle antagoniste per la lotta Champions. Bisogna però ancora capire come entrambi gli allenatori decideranno scendere in campo, con Allegri che dovrà fare alcune modifiche viste le assenze da affrontare.- Una di queste è rappresentata dalla s, che costringerà, inevitabilmente, l'allenatore livornese a variare sulla corsia di destra. Stando a quanto dichiarato proprio dal mister in conferenza stampa, ci sarà un ballottaggio tra, con Miretti che agirà da mezzala: 'Domani deciderò, Weah o McKennie con Miretti mezzala'. Insomma, sembra essere tutto pronto per 'ritornare alle origini', ora