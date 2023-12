Dopo la vittoria contro il Napoli, la Roma si prepara per un altro importante scontro contro la Juventus all'Allianz Stadium. Tuttavia, come si presentano i giallorossi in termini di infortuni? Secondo il Tempo, Renato Sanches e Kumbulla faranno il loro ritorno, mentre Smalling, Abraham e Aouar saranno certamente assenti.Una questione di grande interesse, sia per la Juventus che per la Roma, riguarda Paulo Dybala. L'argentino sta impegnandosi per un recupero rapido, ma ad oggi le prospettive sembrano ancora sfumate. La sua disponibilità per l'incontro rimane incerta, aggiungendo suspense a un match già di per sé carico di aspettative.