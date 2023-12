Dopo aver battuto il Napoli, la Roma affronterà un altro big match, contro la Juve all'Allianz Stadium. Ma com'è la siutazione dei giallorossi a livello di infortuni? Secondo il Tempo, torneranno a disposizione Renato Sanches e Kumbulla, mentre saranno fuori sicuramente Smalling, Abraham e Aouar.La situazione che interessa probabilmente di più, sia in casa Juve che ovviamente, in casa Roma, è quella riguardante Paulo Dybala. L'argentino continua a lavorare per provare il recupero lampo, che comunque, ad oggi, risulta ancora difficile.