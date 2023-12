Continuano ad arrivare pessime notizie in casa Roma, che dopo l'infortunio di Dybala, ora dovrà fare i conti anche con quello subito da Aouar. Il giocatore è infatti uscito anzitempo nella sfida di ieri e potrebbe rischiare un lungo stop, mettendo in serio dubbio anche la sua presenza per la trasferta di Torino contro la Juve.