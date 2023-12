Il 2023 della Juve si chiuderà con il big match contro la Roma all'Allianz Stadium. Prima, le due squadre affronteranno rispettivamente Frosinone e Napoli. Per la sfida di Torino però, José Mourinho rischia di dover fare a meno di diversi big. Paulo Dybala infatti è alle prese con un nuovo infortunio muscolare e a meno di sorprese, salterà la partita contro la sua ex squadra. Attenzione però a Mancini; il difensore della Roma è infatti diffidato e con un altro giallo salterebbe la Juve. La prossima gara è con il Napoli, non certo un match semplice sulla carta.