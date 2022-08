Intervenuto in conferenza stampa, Josèha detto la sua anche su Paulo, grande ex della sfida di domani tra. Ecco le sue parole: "Dipende dal carattere del giocatore. Non so Paulo come risponderà. Ha la faccia di un bambino ma non lo è. Parliamo di come vogliamo giocare, di cosa ci aspettiamo da lui, però il controllo delle sue emozioni lo ha lui. Dal punto di vista esterno, solo osservandolo nel lavoro di questi giorni, non ho visto nulla di diverso. Mi aspetto una partita normale, magari con un po’ più di emozione prima e dopo".E ancora: "Dybala sta molto bene, non mi aspettavo di più in questo momento. Negli ultimi due anni ha avuto infortuni e poca continuità. Non ha avuto la preparazione, è arrivato tardi ma sta benissimo. Non ha 90 minuti però sta bene. Lo vedo bene, con buona disposizione, lavora per la squadra, mette le sue qualità al servizio dei compagni. Non mi aspettavo niente di più in questo momento".