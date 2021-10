Un giorno al big match tra. Questi i dubbi di, riportati da La Gazzetta dello Sport: "Le scelte di Mou. Al centro dell’attacco giallorosso, dunque, dovrebbe esserci Eldor Shomurodov, anche lui tornato da poco dagli impegni con il suo Uzbekistan (vittoria per 5-1 con la Malesia, pesante sconfitta per 3-0 con la Giordania), con Pellegrini a giostrare alle sue spalle, nonostante la febbre che lo ha debilitato negli ultimi giorni. Con l’assenza di Smalling, confermata la coppia di difensori centrali formata da Mancini e Ibañez, mentre a sinistra Calafiori è in netto vantaggio su Viña. Il terzino uruguaiano, infatti, atterrerà in Italia solo oggi a pranzo, dopo aver giocato due partite e mezzo con la sua nazionale. L’ultima volta Mou lo mandò in campo lo stesso contro il Sassuolo, ma la prestazione fu quantomeno rivedibile. Meglio rifletterci su stavolta..."