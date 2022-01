Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani tra Juve e Roma, Massimiliano Allegri ha anche anticipato alcune possibili scelte di formazione parlando delle condizioni di Luca Pellegrini, tornato a disposizione della squadra solo nei giorni scorsi dopo essere stato alle prese con una sindrome influenzale, esattamente come Kaio Jorge. Ecco il suo commento: "Cuadrado gioca domani. Pellegrini è rientrato, e dopo due giorni di allenamento comunque non sta bene. Cuadrado e De Sciglio giocano, i centrali sono quelli. Fino a lì non si può sbagliare".