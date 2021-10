In vista del big match di domenica tra, l'ex attaccante giallorosso Robertoè intervenuto ai microfoni di Radio Radio parlando del momento delle due squadre e di quelli che potrebbero essere gli uomini-chiave della partita. "Per la Roma a Torino c'è l'occasione di dimostrare che le cose sono cambiate e che conla squadra è capace di giocarsela con tutti alla stessa maniera. Se la Juve perde questa, la classifica diventa un problema e per la Roma è il momento giusto per provare ad allungare" le sue parole. "I giallorossi devono stare attenti,può fare male in qualsiasi momento. Dall'altra parte,secondo me potrebbe tornare utile. Se Mourinho gioca come con la Lazio rischia di perdere, deve essere più guardingo anche a rischio di disputare una partita brutta. L'eventuale assenza dinon mi preoccupa, ci sono valide alternative".