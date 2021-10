Rimane in dubbio Tammy, attaccante della, ad un giorno di distanza dalla sfida contro la. Come racconta il Corriere dello Sport:"Come nei migliori stereotipi dell’atleta scrupoloso, ieri Abraham è stato il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene: ha cominciato la sua giornata di terapie alle 9.30 e l’ha conclusa dopo le 16 tra macchinari analgesici (tecarterapia, laserterapia, ultrasuoni), massaggi sui lettini, esercizi per mantenere il tono muscolare. Uscendo dai cancelli con il fuoristrada nero - arrivato da Londra, con guida a destra - si è mostrato ottimista davanti ai cronisti. «Spero di esserci domenica» ha detto, ripetendo quanto già aveva sussurrato dietro alla mascherina all’aeroporto di Fiumicino, appena sbarcato dall’Inghilterra. Il giorno decisivo è oggi, vigilia della partita. Quando Mourinho riabbraccerà anche Matias Viña, di ritorno dal Sudamerica. Abraham farà un provino sul campo per capire se può correre e calciare senza problemi. A quel punto insieme a Mourinho deciderà se sia il caso di partire con la squadra."