Grazie alla vittoria contro il Torino la Roma è sicura del quinto posto. Prima della ripresa dell'Europa League, i giallorossi affronteranno la Juventus nell'ultima giornata di campionato. Una partita dove i tre punti in palio servono a poco, ma potrebbe rivedersi dal primo minuto Nicolò Zaniolo dopo la rottura del legamento crociato arrivato proprio contro la Juve. A parlare del possibile ritorno da titolare di Zaniolo, che piace a Paratici anche in chiave mercato, è stato Fonseca: "Ho sentito Nicolò prima della partita col Toro - ha detto a Sky - e mi ha detto che non si sentiva ancora pronto per giocare, ma contro la Juve potrebbe partire dall'inizio".