Anche questo Natale è già trascorso, ma quest'anno con una grande novità rispetto alla passata stagione. Il campionato italiano infatti non si fermerà fino al 7 gennaio come nelle annate precedenti, in virtù degli Europei che ci saranno a giugno prossimo e quindi, sabato si torna di nuovo in campo. Laospiterà ladi Josè Mourinho, in una gara in cui i bianconeri vogliono continuare a mostrare la loro superiorità sulle antagoniste, Inter permettendo. Bisognerà ancora capire quale sarà l'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri che,- Il riferimento va a, con quest'ultimo che ha saltato la trasferta di Frosinone a causa di un infortunio e con il centrocampista che è stato tolto ad inizio ripresa per uno scontro di gioco con Barrenechea che gli ha causato qualche fastidio. Filtra però dell'ottimismo circa le loro condizioni di salute, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, i due sembrano essere sulla strada del ritorno e, dunque, c'è ottimismo su quella che sarà la loro convocazione contro i giallorossi. Buone notizie arrivano anche da Perin, che ha ripreso ad allenarsi in gruppo.