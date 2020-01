La prossima partita in programma per la Juventus di Maurizio Sarri sarà mercoledì sera allo Stadium, per i quarti di Coppa Italia contro la Roma. Ci sono ancora due giorni per scoprire tutti i dettagli della formazione, ma per quanto riguarda i giallorossi una scelta sembra obbligata: Edin Dzeko è squalificato in Coppa Italia, per cui dovrebbe toccare a Nikola Kalinic guidare l'attacco della squadra di Fonseca. Una notizia positiva per la Juventus, che punta all'accesso alla semifinale per tornare poi a concentrarsi su volata Scudetto e ottavi di Champions.