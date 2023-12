A sorpresa, Paulo Dybala potrebbe esserci contro la Juve nell'ultima partita del 2023, in programma il 30 dicembre. L'attaccante, dopo l'infortunio muscolare contro la Fiorentina, sta facendo una corsa contro il tempo per anticipare il suo rientro in campo, con l’obiettivo di esserci contro la Juve, riporta il Corriere dello Sport. Dybala potrebbe addirittura andare in panchina nella gara contro il Napoli, per poi tornare a completa disposizione per la sfida all'Allianz Stadium.