La Juventus ritorna immediatamente al lavoro dopo la pausa natalizia con l'obiettivo di chiudere l'anno almeno a -4 dalla capolista Inter. Successivamente, punta a organizzare una possibile rimonta, sfruttando anche il mercato di gennaio, nei limiti delle risorse economiche disponibili. Dopo il pranzo natalizio,si trova ad affrontare la situazione di sei giocatori attualmente in, di cui tre in uno stadio più avanzato e tre ancora in una fase iniziale del processo di recupero.