Allenamento pomeridiano per la Roma di Joséin vista della sfida contro la Juventus di domenica alle 20.45. Riscaldamento, lavoro atletico prima e col pallone poi quindi discorso finale dello Special One: presente in gruppo anche Lorenzodopo l’attacco influenzale dei giorni scorsi, mentre è rimasto out Tammy Abraham. L’inglese è alle prese con le terapie per recuperare dal trauma al piede riportato in Nazionale.