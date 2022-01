Niente posto da titolare per Giorgio Chiellini. Ufficialmente guarito dal Covid, il capitano della Juve è tornato a completa disposizione della squadra che domani sera affronterà la Roma di Mourinho allo Stadio Olimpico, ma per lui si profila una partenza dalla panchina: salvo cambiamenti, la difesa sarà ancora guidata da Rugani e De Ligt, vista anche l'assenza di Bonucci per infortunio. Ai loro lati De Sciglio e Cuadrado, che peraltro è diffidato e dunque a rischio esclusione per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter di mercoledì.