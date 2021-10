Mancano 6 giorni alla ripresa del campionato. 6 giorni al big match tra, snodo importantissimo per capire quale sarà il percorso dei bianconeri. Anche se non determinante, in alcun senso, perché, in ogni caso, siamo ancora ad ottobre. Dal punto di vista mentale, la Juventus ci arriva bene, dopo un filotto di vittorie che ha regalato consapevolezza e alzato il morale. Dal punto di vista fisico, c’è qualche acciacco e calciatori da recuperare, in più bisognerà vedere come ritorneranno i calciatori impegnati con le nazionali.