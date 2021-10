Mancano poche ore all'inizio del big match di questa sera tra, che si disputerà all'Allianz Stadium. Ore di dubbi da risolvere, nodi da sciogliere, per il tecnico Massimiliano Allegri. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, attraverso il suo profilo Twitter, ha fatto il punto sulla difesa bianconera: "Difesa classica per la #Juve in #JuveRoma di questa sera: Danilo sicuro a destra; Bonucci-Chiellini in mezzo; uno tra Alex Sandro e De Sciglio a sinistra".