In attesa che lapossa definire meglio le condizioni dei propri giocatori usciti acciaccati dal match contro il Frosinone, anche Josèè alle prese con diversi problemi fisici dei componenti della sua rosa a pochi giorni dalla trasferta dellaa Torino. Stando a quanto riepilogato da Il Tempo, per la sfida all'Allianz Stadium torneranno a disposizionee Marash, ma resteranno sicuramente fuori Chris, Tammye Houssem. Dubbi anche sul grande ex Paulo: l'argentino sta lavorando bene, ma appare difficile un recupero lampo per il 30 dicembre.