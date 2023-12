E' tutto pronto per la super sfida di domani tra, dove in palio ci saranno tre punti pesanti per entrambe le squadre. I bianconeri dovranno ripetere quanto di buono fatto nella trasferta, soprattutto per dare un ulteriore segnale all'Inter e a tutte le altre antagoniste. Bisogna ancora capire chi saranno gli 11 titolari che manderà in campo Max Allegri, che sarà costretto a fare delle variazioni rispetto a quanto visto allo Stirpe. Oltre allo squalificato Cambiaso, delle novità potrebbero esserci anche nel reparto offensivo, conche continua a scalare posizioni e si candida per una maglia da titolare.- Ma c'è dell'altro, perchè come riportato da Sky Sport, nella seduta di allenamento pomeridiana, Max Allegri ha fatto le prove anche con la coppia composta dall'attaccante turco e, facendo intendere, dunque, che ci possano essere buone possibilità che domani partano titolari dal primo minuto. Ovviamente si tratta solo di prove, ma la sensazione è che Federico Chiesa possa accomodarsi ancora una volta in panchina.