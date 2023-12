Ancora dubbi per Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Roma, in programma sabato alle 20:45. Incertezze che riguardano anche il reparto offensivo. Come riferisce il Messaggero, Kenan Yildiz può nuovamente giocare dall'inizio dopo l'esordio dal primo minuto contro il Frosinone. Il tecnico ci pensa. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Federico Chiesa. Se l'italiano non darà garanzie per giocare fin dall'inizio, allora è probabile che Allegri punti di nuovo sul talento turco dopo il gol nell'ultima giornata.