La Juventus Primavera dopodomani alle 18 giocherà contro il Real Madrid a Nyon l'ottavo di finale di Youth League. Per avvicinarsi al meglio alla partita, il club bianconero ha pubblicato su Twitter una compilation di gol juventini nella fase a gironi. Un ottimo modo per fare un ripasso, dato che le partite del girone si sono svolte tutte nel 2019: la Juve ha ottenuto 5 vittorie e solo una sconfitta (contro la Lokomotiv Mosca). Alcuni risultati sono stati anche rotondi, come il poker all'Atletico e la cinquina al Bayer Leverkusen, entrambi in trasferta.