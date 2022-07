L'allenatore delCarloha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club in vista dell'contro la. Ecco le sue dichiarazioni: "sta bene, anche se non ha tanti allenamenti è tornato bene, in una buona condizione, anche se è chiaro che deve migliorare. Credo che siamo al punto giusto perché stiamo lavorando molto, non siamo freschi, ma la cosa è un segnale positivo. Dopo la partita contro la Juve abbasseremo un po' il ritmo per arrivare pronti alla Supercoppa".