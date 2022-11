Domani sera la Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Paris Saint Germain. Un solo obiettivo per i bianconeri: quello di fare meglio rispetto al Maccabi Haifa che sarà impegnato contro il Benfica. Cercando così di strappare un posto per l'Europa League. Certo, ci saranno molte assenze, oltre dieci, tra le fila dei ragazzi di Massimiliano Allegri. La Juventus però come dichiarato da Pavel Nedved ha l'Europa League come obiettivo minimo. Nel video del nostro inviato Cristiano Corbo le ultime verso la gara di domani sera.