In migliaia davanti il Principi di Piemonte in attesa del #Psg #JuvePsg pic.twitter.com/8Cmg4Wx9KZ — ilbianconero (@ilbianconerocom) November 1, 2022

Parata di stelle e migliaia di persone in attesa



Messi e compagni sono a Torino per #JuvePsg pic.twitter.com/u27g0yRO8a — ilbianconero (@ilbianconerocom) November 1, 2022

Siamo alla vigilia della super sfida di Champions tra Juventus e Psg, con i bianconeri che necessitano assolutamente di punti per accedere all'Europa League e continuare a giocare in Europa. Ma è inevitabile che l'attesa per l'arrivo degli alieni del club transalpino sta impazzando per le vie di Torino, con centinaia di tifosi che si sono radunati davanti all'hotel Principi di Piemonte in attesa del loro arrivo. Seguiremo in diretta lo svolgersi degli eventi.