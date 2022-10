C'è ansia in casaper le condizioni di Dusan. Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport, spiegando come, per quanto dal club continuino a rassicurare che il suo problema non è nulla di grave, "dietro le quinte" ci sia il timore di un riacutizzarsi della pubalgia che lo aveva costretto a fermarsi sul finire della scorsa stagione rallentandone poi la preparazione estiva. Più che in dubbio, quindi, la sua presenza per il match di domani contro il, ma anche per la sfida di domenica contro l'