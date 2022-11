Ballottaggio in difesa per ilin vista del match di domani contro la. Secondo quanto riportato da L'Equipe, Sergioe Presnelsi contendono una maglia da titolare, e l'indiziato principale ad accomodarsi in panchina potrebbe essere il francese, dopo che nell'ultimo turno di campionato era toccato al brasiliano. Da qualche settimana il tecnico Christopheha virato sulla difesa a 4, anche per gestire meglio una batteria che effettivamente conta pochi interpreti.