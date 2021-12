Vuole tornare alla vittoria anche in campionato la, reduce da due pareggi consecutivi intermezzati dal successo in Youth League contro gli svedesi del Malmö (4-1). Domani alle 16.30 la squadra di mister Bonatti affronterà l'in trasferta, squadra da cui in classifica è divisa da un solo punto. Diramata, nel frattempo, la lista dei convocati. Ecco i giocatori a disposizione per il match: Senko, Savona, Turicchia, Omic, Nzouango, Cerri, Bonetti, Iling, Scaglia, Mulazzi, Rouhi, Chibozo, Turco, Fiumanò, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Ratti.