Bjorn Kuipers, nato a Oldenzaal in Olanda quasi 48 anni fa. Sarà lui l'arbitro di Juventus-Porto martedì sera, delicatissima sfida di ottavi di finale di Champions League. Un ritorno nel quale c'è da ribaltare la sconfitta per 2-1 maturata all'andata. Chiaramente in nessun modo un arbitro può e deve condizionare il risultato di una partita, ma per giocare un po' con la cabala ci piace ricordarvi che Kuipers diresse, appena due anni fa, una grandissima rimonta juventina negli ottavi di Champions: quella con l'Atletico Madrid, il 3-0 firmato interamente da Cristiano Ronaldo dopo il ko per 2-0 nella capitale spagnola. Il "fischietto" olandese decretò il rigore decisivo per la Juve a 5' dalla fine per il fallo di Angel Correa su uno scatenato Bernardeschi.

DESTINI INCROCIATI - Kuipers quindi "porta bene" soprattutto a Ronaldo e Bernardeschi, mentre avrà un ricordo meno dolce di quella partita Alvaro Morata, che in quel 3-0 bianconero era in campo nell'Atletico. Dopodomani all'Allianz Stadium contro il Porto, il centravanti spagnolo potrà esorcizzare tutto questo.