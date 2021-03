Vigilia di Champions League. La Juve si prepara per la partita contro il Porto, gara di ritorno degli ottavi di Champions in cui dovrà recuperare il 2-1 dell'andata.



IL PROGRAMMA



Juventus Football Club:



Ore 12.15 – Allenamento (primi 15 minuti aperto aimedia: dalle 12.15 alle 12.30) presso Juventus Training Center Continassa

Ore 15.00 – Conferenza Stampa in collegamento digitale con l’allenatore e un giocatore presso Allianz Stadium



FC Porto:



Ore 10.00 – Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media) presso FC Porto training centre in Olival

Ore 12.00 – Conferenza Stampa con l’allenatore e un giocatore presso FC Porto training centre in Olival.